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У районі Соледара тривають жорстокі бої, за добу було 22 зіткнення - Череватий

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Російські окупанти за добу здійснили 106 обстрілів на напрямку Соледара Донецької області, там сталися 22 бойові зіткнення. Про це заявив речник Східного угруповання військ, полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише УНН.

У районі Соледара тривають жорстокі бої, за добу було 22 зіткнення - Череватий

Цитата

"Там відбуваються жорстокі бої, кровопролитні, 106 обстрілів на цьому напрямку здійснив ворог за добу, 22 бойових зіткнення відбулося. Безпсередньо вживаються заходи для того, щоб ворог не міг просунутися далі, по ньому наносяться системні удари з нашого боку, - сказав Череватий. - Вчора (8 січня - ред.) були віддані командувачам фронту команди командирам, які безпосередньо виконують в умовах бойових дій, там в Соледарі. Були виділені додаткові сили і засоби для цього. Робиться все, щоб покращити там оперативну обстановку. Соледар на постійному контролі. І я думаю, що спільними зусиллями там вдасться стабілізувати обстановку".

Також він вказав, що морозна погода, "якщо вона так продовжиться, звичайно, вона уможливить використання важкої техніки типу танків, БМП, БТРів". Відтак, будуть можливі контрнаступальні дії.

Доповнення

Російські окупанти кинули у бій у районі Соледара Донецької області найбільш професійні загони "вагнерівців". Українські захисники завдають значних втрат ворогу.

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