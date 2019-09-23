В районе паломничества хасидов в Умани с сегодняшнего дня круглосуточно будет патрулировать полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Умани сведенный отряд полицейских с 23 сентября по 3 октября круглосуточно будет заступать на посты в районе паломничества хасидов, прибывающих на празднование Рош-ха-Шана. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Умани.
"В Умань прибыл сведенный отряд полицейских. С сегодняшнего вечера они начнут заступать на посты и обеспечивать общественный порядок в районе паломничества хасидов. Патрулирование будет осуществляться с 23 сентября по 3 октября", - сообщили в пресс-службе.
В настоящее время паломники только начинают небольшими группами приезжать в город, а основной заезд планируется ориентировочно на 26 -27 сентября.
"Приезд израильских полицейских планируется также на 26-27 сентября. Предварительно, по информации которая нам поступала, их будет 17 человек. На данный момент в городе не проводятся никакие проверки мест проживания паломников-хасидов, а те которые происходили - завершено", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, что в городе Умань рабочая группа 13 сентября начала проверки мест проживания и пребывания паломников-хасидов.
Ранее сообщал УНН, на территорию Украины, по состоянию 18 сентября, прибыло 229 паломников-хасидов.