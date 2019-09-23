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У районі паломництва хасидів в Умані від сьогодні цілодобово патрулюватиме поліція

У районі паломництва хасидів в Умані від сьогодні цілодобово патрулюватиме поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Умані зведений загін поліцейських з 23 вересня по 3 жовтня цілодобово заступатиме на пости в районі паломництва хасидів, що прибувають на святкування Рош-ха-шана. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі поліції Умані.

“До Умані прибув зведений загін поліцейських. З сьогоднішнього вечора вони почнуть заступати на пости і забезпечувати публічний порядок в районі паломництва хасидів. Патрулювання буде здійснюватися з 23 вересня по 3 жовтня”, — повідомили у пресслужбі.

На даний час паломники тільки починають невеликими групами приїжджати в місто, а основний заїзд планується орієнтовно на 26 −27 вересня.

“Приїзд ізраїльських поліцейських планується також на 26-27 вересня. Попередньо, за інформацією яка нам надходила, їх буде 17 чоловік. На даний момент у місті не проводяться жодні перевірки місць проживання паломників-хасидів, а ті які відбувалися — завершено”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, що у місті Умань робоча група 13 вересня розпочала перевірки місць проживання та перебування паломників-хасидів.

Раніше УНН повідомляв, на територію України, станом 18 вересня, прибуло 229 паломників-хасидів.

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