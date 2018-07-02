В районе Мариуполя в результате взрыва пострадал мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В районе Мариуполя в результате взрыва неизвестного предмета человек получил ранения, полиция расследует произошедшее как теракт. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает УНН.
Жителю Талаковка 1982 года оказали медицинскую помощь.
"Установлено, что житель получил травмы в результате взрыва неустановленного предмета. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Правоохранители Кальмиусского отделения полиции устанавливают происхождение взрывоопасного предмета и обстоятельства случившегося", - сообщили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 "террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Житомирской области мужчина пострадал в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой.