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10 марта, 00:20 • 80477 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119662 просмотра

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8 марта, 13:20 • 139435 просмотра

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8 марта, 10:25 • 144659 просмотра

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В районе Мариуполя в результате взрыва пострадал мужчина

В районе Мариуполя в результате взрыва пострадал мужчина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. В районе Мариуполя в результате взрыва неизвестного предмета человек получил ранения, полиция расследует произошедшее как теракт. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает УНН.

Жителю Талаковка 1982 года оказали медицинскую помощь.

"Установлено, что житель получил травмы в результате взрыва неустановленного предмета. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Правоохранители Кальмиусского отделения полиции устанавливают происхождение взрывоопасного предмета и обстоятельства случившегося", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 "террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Житомирской области мужчина пострадал в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой.

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