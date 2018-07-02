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У районі Маріуполя внаслідок вибуху постраждав чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. У районі Маріуполя внаслідок вибуху невідомого предмета чоловік отримав поранення, поліція розслідує подію як теракт. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини, передає УНН.

Жителю Талаківки 1982 року народження надали медичну допомогу.

“Встановлено, що мешканець отримав травми внаслідок вибуху невстановленого предмета. Наразі життя потерпілого поза загрозою. Правоохоронці Кальміуського відділення поліції встановлюють походження вибухонебезпечного предмету та обставини того, що сталося”, — повідомили в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258 “терористичний акт” Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині чоловік постраждав через вибух боєприпаса часів Другої світової.

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