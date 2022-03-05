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В районе Ирпеня оккупанты взорвали железнодорожные пути, сорвана эвакуация поездом - мэр

В районе Ирпеня оккупанты взорвали железнодорожные пути, сорвана эвакуация поездом - мэр

Киев • УНН

 • 241929 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Российские оккупанты повредили железнодорожные пути в направлении Ирпеня в Киевской области, эвакуировать людей теперь придется автобусами. Об этом сообщил в Facebook мэр Ирпеня Александр Маркушин, пишет УНН.

Цитата

“Оккупанты взорвали железнодорожные пути! Просим срочно всех людей, которые ждали эвакуации с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпенской трассе (мост с. Романовка), там будет осуществлена эвакуация автобусами на Киев”, - сообщил городской голова Ирпеня.

Детали

Он напомнил, что на киевский железнодорожный вокзал проходит эвакуация детей, женщин и людей преклонного возраста.

Также инцидент прокомментировали в Укрзализныце. По данным УЗ, попадание вражеского снаряда повредило железнодорожные пути в направлении Ирпеня.

“Фиксируем схождение двух пустых вагонов, подававшихся на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда. Эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами Укрзализныци с ближайшей возможной точки. Остальные эвакуационные рейсы следуют по графику, общее число спасенных составляет 1,26 млн человек”, - сообщили в предприятии в Telegram.

Ранее

Как писал УНН, в Мариуполе с 11:00 субботы начинается эвакуация мирного населения.

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