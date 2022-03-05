В районе Ирпеня оккупанты взорвали железнодорожные пути, сорвана эвакуация поездом - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Российские оккупанты повредили железнодорожные пути в направлении Ирпеня в Киевской области, эвакуировать людей теперь придется автобусами. Об этом сообщил в Facebook мэр Ирпеня Александр Маркушин, пишет УНН.
Цитата
“Оккупанты взорвали железнодорожные пути! Просим срочно всех людей, которые ждали эвакуации с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпенской трассе (мост с. Романовка), там будет осуществлена эвакуация автобусами на Киев”, - сообщил городской голова Ирпеня.
Детали
Он напомнил, что на киевский железнодорожный вокзал проходит эвакуация детей, женщин и людей преклонного возраста.
Также инцидент прокомментировали в Укрзализныце. По данным УЗ, попадание вражеского снаряда повредило железнодорожные пути в направлении Ирпеня.
“Фиксируем схождение двух пустых вагонов, подававшихся на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда. Эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами Укрзализныци с ближайшей возможной точки. Остальные эвакуационные рейсы следуют по графику, общее число спасенных составляет 1,26 млн человек”, - сообщили в предприятии в Telegram.
Ранее
Как писал УНН, в Мариуполе с 11:00 субботы начинается эвакуация мирного населения.