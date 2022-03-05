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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 1290 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У районі Ірпеня окупанти підірвали залізничні колії, зірвано евакуацію залізницею - мер

У районі Ірпеня окупанти підірвали залізничні колії, зірвано евакуацію залізницею - мер

Київ • УНН

 • 241930 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Російські окупанти пошкодили колію у напрямку Ірпеня на Київщині, евакуювати людей тепер доведеться автобусами. Про це повідомив у Facebook мер Ірпеня Олександр Маркушин, пише УНН.

Цитата

“Окупанти підірвали залізничні колії! Просимо терміново всіх людей, які чекали на евакуацію з залізничного вокзалу Ірпеня перейти до Новоірпінської траси (міст с. Романівка), там буде здійснена евакуація автобусами на Київ”, - повідомив міський голова Ірпеня.

Деталі

Він нагадав, що на київський залізничний вокзал відбувається евакуація дітей, жінок та людей похилого віку.

Також інцидент прокоментували в Укрзалізниці. За даними УЗ, влучання ворожого снаряду пошкодило колію у напрямку Ірпеня.

“Фіксуємо сходження двох порожніх вагонів, що подавалися на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда. Евакуаційний рейс із Ірпеня відбудеться іншими оперативно поданими вагонами Укрзалізниці з найближчої можливої точки. Решта евакуаційних рейсів прямують за графіком, загальне число врятованих становить 1,26 млн осіб”, - повідомили у підприємстві у Telegram.

Раніше

Як писав УНН, у Маріуполі з 11:00 суботи починається евакуація мирного населення.

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