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В рамках программы кредитования "5-7-9%" за неделю выдано кредитов более чем на миллиард гривен

Киев • УНН

 • 130118 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Успешно продолжается реализация Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». За прошлую неделю оформлено кредитов более чем на один миллиард гривен. Об этом сообщил глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев, сообщает УНН.

Детали

«За прошедшую неделю оформлено еще 122 кредита общим объемом 1,07 млрд грн.

За все время действия программы уже: заключено почти 45,8 тыс. кредитных договоров; выдано кредитов на 131,5 млрд грн», - написал нардеп у себя в Telegram-канале.

Гетманцев подчеркнул, что уже после начала войны для поддержки экономики по программе «Доступные кредиты» профинансировали потребности бизнеса на сумму 41,9 млрд грн.

На этом этапе ведущую роль на себя приняли государственные банки:

• около 8,8 тыс. кредитных договоров (80% от всех, заключенных после 24 февраля);

• финансирования почти на 24,1 млрд грн (57% всех выданых кредитов).

Всего в программе льготного кредитования задействовано 42 банка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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