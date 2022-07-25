У рамках програми кредитування "5-7-9%" за тиждень видано кредитів на понад мільярд гривень

Деталі

«За минулий тиждень оформлено ще 122 кредити загальним обсягом 1,07 млрд грн.

За весь час дії програми вже: укладено майже 45,8 тис. кредитних договорів; видано кредитів на 131,5 млрд грн», - написав нардеп у себе у Telegram-каналі.

Гетманцев наголосив, що вже після початку війни для підтримки економіки за програмою «Доступні кредити» профінансовано потреби бізнесу на суму 41,9 млрд. грн.

На цьому етапі провідну роль на себе взяли державні банки:

• близько 8,8 тис. кредитних договорів (80% від усіх, укладених після 24 лютого);

• фінансування на майже 24,1 млрд. грн. (57% від усіх виданих кредитів).

Усього у програмі пільгового кредитування задіяні 42 банки.