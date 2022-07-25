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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У рамках програми кредитування "5-7-9%" за тиждень видано кредитів на понад мільярд гривень

У рамках програми кредитування "5-7-9%" за тиждень видано кредитів на понад мільярд гривень

Київ • УНН

 • 130124 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Успішно продовжується реалізація Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». За минулий тиждень оформлено кредитів на понад один мільярд гривень. Про це повідомив глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, повідомляє УНН.

Деталі

«За минулий тиждень оформлено ще 122 кредити загальним обсягом 1,07 млрд грн.

За весь час дії програми вже: укладено майже 45,8 тис. кредитних договорів; видано кредитів на 131,5 млрд грн», - написав нардеп у себе у Telegram-каналі.

Гетманцев наголосив, що вже після початку війни для підтримки економіки за програмою «Доступні кредити» профінансовано потреби бізнесу на суму 41,9 млрд. грн.

На цьому етапі провідну роль на себе взяли державні банки:

• близько 8,8 тис. кредитних договорів (80% від усіх, укладених після 24 лютого);

• фінансування на майже 24,1 млрд. грн. (57% від усіх виданих кредитів).

Усього у програмі пільгового кредитування задіяні 42 банки.

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