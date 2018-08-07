В Совете Европы сделали заявление к 10-летию войны в Грузии

"В этом году исполняется 10 лет с начала конфликта в Грузии, который, к сожалению, до сих пор не урегулирован. В качестве председателя Комитета министров Совета Европы я хочу в связи с этим вновь заявить о своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мои мысли обращены к пострадавшим в результате конфликта, особенно к многочисленным перемещенным лицам", - заявила Пейчинович Бурич во вторник.



Отметим, что 8 августа 2018 исполняется 10 лет с начала прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии.



В связи с этим Украина призвала Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести военные подразделения с оккупированных территорий Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион) и осуществить другие меры по демилитаризации и деоккупации этих территорий.