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У Раді Європи зробили заяву до 10-річчя війни в Грузії

У Раді Європи зробили заяву до 10-річчя війни в Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Раді Європи до 10-річчя з початку конфлікту в Грузії висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності держави в межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це йдеться в заяві голови Комітету міністрів Ради Європи, заступника прем'єр-міністра і міністра закордонних і європейських справ Хорватії Марії Пейчіновіч Бурич, передає УНН.

"У цьому році виповнюється 10 років з початку конфлікту в Грузії, який, на жаль, до сих пір не врегульований. В якості голови Комітету міністрів Ради Європи я хочу в зв'язку з цим знову заявити про свою беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Мої думки звернені до постраждалих в результаті конфлікту, особливо до численних переміщеним особам", - заявила Пейчіновіч Бурич у вівторок.

Зазначимо, що 8 серпня 2018 року виповнюється 10 років з початку прямої збройної агресії Російської Федерації проти Грузії.

У зв’язку з цим Україна закликала Росію виконати свої зобов’язання за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, вивести військові підрозділи з окупованих територій Грузії (Абхазія та Цхінвальський регіон) та здійснити інші заходи з демілітаризації та деокупації цих територій.

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