У Раді Європи зробили заяву до 10-річчя війни в Грузії

"У цьому році виповнюється 10 років з початку конфлікту в Грузії, який, на жаль, до сих пір не врегульований. В якості голови Комітету міністрів Ради Європи я хочу в зв'язку з цим знову заявити про свою беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Мої думки звернені до постраждалих в результаті конфлікту, особливо до численних переміщеним особам", - заявила Пейчіновіч Бурич у вівторок.



Зазначимо, що 8 серпня 2018 року виповнюється 10 років з початку прямої збройної агресії Російської Федерації проти Грузії.



У зв’язку з цим Україна закликала Росію виконати свої зобов’язання за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, вивести військові підрозділи з окупованих територій Грузії (Абхазія та Цхінвальський регіон) та здійснити інші заходи з демілітаризації та деокупації цих територій.