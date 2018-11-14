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В Совете Европы обсудили "выборы" на оккупированном Донбассе

В Совете Европы обсудили "выборы" на оккупированном Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11289 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня во время заседания Комитета министров Совета Европы состоялось обсуждение фейковых "выборов" на оккупированном Донбассе. Об этом на своей странице в Twitter написал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"По поручению Президента Украины Петра Порошенко мы инициировали и сегодня провели обсуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе во время заседания Комитета министров Совета Европы. Полное непризнание этого грубого нарушения Минских договоренностей государствами-членами. Поддержка Украины. Одиночество России", - написал дипломат.

Напомним, 12 ноября в Вене был созван постоянный совет ОБСЕ, где на повестке дня был только один вопрос - незаконные выборы в ОРДЛО и нарушение минских соглашений.

В ЕС также внесли обсуждения так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе в повестку дня. Совет министров иностранных дел ЕС обсудит ситуацию в Донбассе, а также в Азовском море, на заседании 19 ноября.

Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" 11 ноября назвали незаконным Германия и Франция осудили их в США, ЕС, Великобритании, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.

По поручению @poroshenko мы инициировали и сегодня провели обсуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе во время заседания Комитета министров Совета Европы. Полное непризнание этого грубого нарушения Минских договоренностей государствами-членами. Поддержка Украины. Одиночество России.

- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 14 ноября 2018 г.

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