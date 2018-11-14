У Раді Європи обговорили "вибори" на окупованому Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні під час засідання Комітету міністрів Ради Європи відбулось обговорення фейкових “виборів” на окупованому Донбасі. Про це на своїй сторінці в Twitter написав постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, передає УНН.
“На доручення Президента України Петра Порошенка ми ініціювали і сьогодні провели обговорення фейкових виборів на окупованому Донбасі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Повне невизнання цього грубого порушення Мінських домовленостей державами-членами. Підтримка України. Самотність Росії”, — написав дипломат.
Нагадаємо, 12 листопада у Відні була скликана постійна рада ОБСЄ, де на порядку денному було лише одне питання — незаконні вибори в ОРДЛО і порушення мінських угод.
У ЄС також внесли обговорення так званих “виборів” на окупованому Донбасі до порядку денного. Рада міністрів закордонних справ ЄС має обговорити ситуацію на Донбасі, а також в Азовському морі, на засіданні 19 листопада.
Додамо, фейкові вибори “Д/ЛНР” 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, Великій Британії, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів “виборів” в ОРДЛО.
На доручення @poroshenko ми ініціювали і сьогодні провели обговорення фейкових виборів на окупованому Донбасі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Повне невизнання цього грубого порушення Мінських домовленостей державами-членами. Підтримка України. Самотність Росії.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 14 ноября 2018 г.