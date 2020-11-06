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В Раде таки хотят штрафовать нардепов без масок: разрабатывают механизм

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Верховной Раде работают над механизмом штрафования народных депутатов за нарушение карантина в сессионном зале. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

Объясняя новые штрафы за появление в общественных местах без маски, которые Рада приняла ранее сегодня, Кравчук призвала коллег по парламенту "вместе подавать хороший пример".

"Кстати, работа над механизмом штрафования депутатов - нарушителей карантина в сессионном зале уже идет", - отметила нардеп.

Добавим, пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах является требованием даже "зеленой" зоны в рамках адаптивного карантина из-за распространения коронавируса.

В Раде решить проблему неношения масок нардепами ранее предлагали несколькими способами. Председатель ВР Дмитрий Разумков предлагал урегулировать вопрос через постановление парламента.

Первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук в свою очередь заявлял, что обратится в Министерство внутренних дел, чтобы нардепов начали штрафовать за невыполнение карантинных правил.

В ответ в МВД заявили о готовности совместно с Национальной полицией Украины и руководством ВР проработать вопрос об условиях допуска полицейских в здание парламента для контроля за невыполнением карантинных правил.

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