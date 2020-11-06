В Раде таки хотят штрафовать нардепов без масок: разрабатывают механизм
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Верховной Раде работают над механизмом штрафования народных депутатов за нарушение карантина в сессионном зале. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.
Объясняя новые штрафы за появление в общественных местах без маски, которые Рада приняла ранее сегодня, Кравчук призвала коллег по парламенту "вместе подавать хороший пример".
"Кстати, работа над механизмом штрафования депутатов - нарушителей карантина в сессионном зале уже идет", - отметила нардеп.
Добавим, пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах является требованием даже "зеленой" зоны в рамках адаптивного карантина из-за распространения коронавируса.
В Раде решить проблему неношения масок нардепами ранее предлагали несколькими способами. Председатель ВР Дмитрий Разумков предлагал урегулировать вопрос через постановление парламента.
Первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук в свою очередь заявлял, что обратится в Министерство внутренних дел, чтобы нардепов начали штрафовать за невыполнение карантинных правил.
В ответ в МВД заявили о готовности совместно с Национальной полицией Украины и руководством ВР проработать вопрос об условиях допуска полицейских в здание парламента для контроля за невыполнением карантинных правил.