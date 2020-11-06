У Раді таки хочуть штрафувати нардепів без масок: розробляють механізм
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Верховній Раді працюють над механізмом штрафування народних депутатів за порушення карантину у сесійній залі. Про це повідомила народний депутат, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає УНН.
Пояснюючи нові штрафи за появу у громадських місцях без маски, що Рада ухвалила раніше сьогодні, Кравчук закликала колег по парламенту "разом подавати гарний приклад".
"До речі, робота над механізмом штрафування депутатів – порушників карантину у сесійній залі вже триває", - зазначила нардеп.
Додамо, перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах є вимогою навіть "зеленої" зони у межах адаптивного карантину через поширення коронавірусу.
У Раді вирішити проблему неносіння масок нардепами раніше пропонували декількома способами. Голова ВР Дмитро Разумков пропонував владнати питання через постанову парламенту.
Перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук своєю чергою заявляв, що звернеться до Міністерства внутрішніх справ, щоб нардепів почали штрафувати за невиконання карантинних правил.
У відповідь у МВС заявили про готовність разом із Національною поліцією України та керівництвом ВР опрацювати питання щодо умов допуску поліцейських до будівлі парламенту для контролю за невиконанням карантинних правил.