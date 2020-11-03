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МВС розглянуло звернення Стефанчука щодо штрафування нардепів за неносіння масок у ВР

МВС розглянуло звернення Стефанчука щодо штрафування нардепів за неносіння масок у ВР

Київ • УНН

 • 15989 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука поінформовано про готовність МВС та Національної поліції України спільно з керівництвом ВР опрацювати питання щодо умов допуску поліцейських до будівлі парламенту для контролю за невиконання карантинних правил. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі МВС у відповідь на запит.

Повідомляється, що у МВС розглянуто звернення першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука щодо накладення штрафів на народних депутатів за невиконання карантинних правил у парламенті (вих. № 2д9/7-2020/180053 від 8 жовтня 2020 року).

“За результатами розгляду вказаного звернення першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука поінформовано про готовність МВС та Національної поліції України спільно з керівництвом Верховної Ради України опрацювати питання щодо умов допуску поліцейських до будівлі парламенту за рішенням керівництва Верховної Ради України для забезпечення належного реагування на повідомлення про порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, — йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук заявляв, що має намір звернутися до Міністерства внутрішніх справ, щоб нардепів почали штрафувати за невиконання карантинних правил.

Також повідомлялося, що МВС вивчає правову сторону щодо штрафування нардепів за неносіння масок у ВР.

Українські Національні Новини

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