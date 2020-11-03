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МВД рассмотрело обращение Стефанчука о штрафовании нардепов за неношении масок в ВР

МВД рассмотрело обращение Стефанчука о штрафовании нардепов за неношении масок в ВР

Киев  •  УНН

 • 15986 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука проинформировано о готовности МВД и Национальной полиции Украины совместно с руководством ВР проработать вопрос об условиях допуска полицейских в здание парламента для контроля за невыполнение карантинных правил. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе МВД в ответ на запрос.

Сообщается, что в МВД рассмотрено обращение первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука о наложении штрафов на народных депутатов за невыполнение карантинных правил в парламенте (исх. №2д9/7-2020/180053 от 8 октября 2020 года).

"По результатам рассмотрения указанного обращения первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука проинформирован о готовности МВД и Национальной полиции Украины совместно с руководством Верховной Рады Украины проработать вопрос об условиях допуска полицейских в здание парламента по решению руководства Верховной Рады Украины для обеспечения надлежащего реагирования на сообщения о нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук заявлял, что намерен обратиться в Министерство внутренних дел, чтобы нардепов начали штрафовать за невыполнение карантинных правил.

Также сообщалось, что МВД изучает правовую сторону по штрафованию нардепов за неношение масок в ВР.

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