МВД рассмотрело обращение Стефанчука о штрафовании нардепов за неношении масок в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука проинформировано о готовности МВД и Национальной полиции Украины совместно с руководством ВР проработать вопрос об условиях допуска полицейских в здание парламента для контроля за невыполнение карантинных правил. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе МВД в ответ на запрос.
Сообщается, что в МВД рассмотрено обращение первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука о наложении штрафов на народных депутатов за невыполнение карантинных правил в парламенте (исх. №2д9/7-2020/180053 от 8 октября 2020 года).
"По результатам рассмотрения указанного обращения первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука проинформирован о готовности МВД и Национальной полиции Украины совместно с руководством Верховной Рады Украины проработать вопрос об условиях допуска полицейских в здание парламента по решению руководства Верховной Рады Украины для обеспечения надлежащего реагирования на сообщения о нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук заявлял, что намерен обратиться в Министерство внутренних дел, чтобы нардепов начали штрафовать за невыполнение карантинных правил.
Также сообщалось, что МВД изучает правовую сторону по штрафованию нардепов за неношение масок в ВР.