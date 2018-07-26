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В Раде ожидают принять "запрет" на пальмовое масло в продуктах уже осенью

В Раде ожидают принять "запрет" на пальмовое масло в продуктах уже осенью

Киев  •  УНН

 • 12651 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. В мае текущего года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете использования пальмового масла в пищевых продуктах. Окончательное принятие документа планируется на осень. Об этом в комментарии УНН сказал член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Алексей Кириченко.

“Очень надеемся и ожидаем, что осенью законопроект будет принят в целом. Он очень необходим. Во-первых, это защита отечественного потребителя. Во-вторых, мы считаем, что содержание несвойственных веществ в молочных продуктах может, в том числе, навредить здоровью украинских потребителей”, — сказал он.

Указанный законопроект, по мнению депутата, должен поддержать отечественное производство продуктов животного происхождения, в частности — молока и масла.

“К сожалению, в нашей среде мало эффективно работают законы, направленные на защиту качества продукции. Мы же хотим, чтобы сливочное масло, если на этикетке написано СЛИВОЧНОЕ — не содержало пальмового масла, а содержало жиры животного происхождения, как это и должно быть. А у нас пальмовое масло добавляется туда, а на этикетке читаем — сливочное масло, сделанное из сгущенного молока и имеет жирность от 72%. Это — обман покупателя, и мы выступаем категорически против этого”, — резюмировал он.

Напомним, на днях Украина побила рекорд по импорту пальмового масла. В страну мы завезли почти 100 тыс. тонн этого продукта.

По словам депутата Сергея Тригубенко, самая большая проблема пальмового масла в том, что ее содержание часто скрывают.

“Не пишут на этикетках о трансжирах, хотя и обязаны это делать”, — сказал политик и отметил, “что, если с растительными маслами в отдельных продуктах питания для взрослых еще можно согласиться, то в вопросе детского питания, компромиссов быть не должно”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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