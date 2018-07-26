У Раді очікують прийняти “заборону” на пальмову олію у продуктах вже восени

“Дуже сподіваємось і чекаємо, що восени законопроект буде прийнятий в цілому. Він дуже необхідний. По-перше, це захист вітчизняного споживача. По-друге, ми вважаємо, що вміст непритаманних речовин у молочних продуктах може, в тому числі, нашкодити здоров’ю українських споживачів”, — сказав він.

Вказаний законопроект, на переконання депутата, має підтримати вітчизняне виробництво продуктів тваринного походження, зокрема — молока та масла.

“На жаль, у нашому середовищі не достатньо ефективно працюють закони, направлені на захист якості продукції. Ми ж хочемо, щоб вершкове масло, якщо на етикетці написано ВЕРШКОВЕ, — не містило пальмової олії, а містило жири тваринного походження, як це і має бути. А у нас пальмова олія додається туди, а на етикетці читаємо — вершкове масло, яке зроблене зі збираного молока і має жирність від 72%. Це — обман покупця, і ми виступаємо категорично проти цього”, — резюмував він.

Нагадаємо, днями України побила рекорд з імпорту пальмової олії. В країну ми завезли майже 100 тис. тонн цього продукту.

За словами депутата Сергія Тригубенка, найбільша проблема пальмової олії у тому, що її вміст часто приховують.

“Не пишуть на етикетках про трансжири, хоча і зобов’язані це робити”, — сказав політик і зауважив, “що, якщо із рослинними оліями в окремих продуктах харчування для дорослих ще можна погодитися, то у питанні дитячого харчування, компромісів бути не повинно”.