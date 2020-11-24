В Раде хотят изменить законодательство о мере наказания пожизненно осужденных

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект об изменении меры наказания осужденным к пожизненному заключению с возможностью их реинтеграции в обществе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

“Комитет по вопросам правовой политики на своем заседании, которое состоялось в режиме видеоконференции, рассмотрел проект Закона „О внесении изменений в некоторые законодательные акты о выполнении решений Европейского суда по правам человека“ (№ 4048)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот законопроект связан с проектом Закона “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и УПК Украины относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека” (№ 4049).

“Законопроекты предлагают внести изменения в четырех законодательных актах с целью имплементации нескольких решений Европейского суда по правам человека. Предлагаемые изменения касаются возможности замены наказания лицам, осужденным к пожизненному заключению, на срочное лишение свободы и предусматривают дальнейшую реинтеграцию в общество таких лиц”, — говорится в сообщении.

Также в законопроекте предусмотрено предоставление осужденному возможности ознакомления с электронными копиями материалов уголовного производства после вступления решения суда в законную силу.

“Во время обсуждения народные депутаты отмечали необходимость четкого определения критериев и оснований для изменения меры наказания осужденным к пожизненному лишению свободы. Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения проекту Закона № 4048 в первом чтении принять его за основу”, — добавили в сообщении.

Напомним, в Ровенском городском суде направлено обвинительное заключение в отношении 38-летнего жителя Мариуполя, который в 2016 году будучи завербован представителями ФСБ России убил военнослужащего ВСУ. Ему грозит пожизненное заключение.

Украинские Национальные Новости

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