У Раді хочуть змінити законодавство щодо міри покарання довічно засуджених

“Комітет з питань правової політики на своєму засіданні, яке відбулося в режимі відеоконференції, розглянув проект Закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини“ (№ 4048)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей законопроект пов’язаний з проектом Закону “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та КпК України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини” (№ 4049).

“Законопроєкти пропонують внести зміни до чотирьох законодавчих актів з метою імплементації кількох рішень Європейського суду з прав людини. Пропоновані зміни стосуються можливості заміни покарання особам, засудженим до довічного ув’язнення, на строкове позбавлення волі та передбачають подальшу реінтеграцію у суспільство таких осіб”, — йдеться у повідомленні.

Також у законопроєкті передбачено надання засудженому можливості ознайомлення з електронними копіями матеріалів кримінального провадження після набрання рішенням суду законної сили.

“Під час обговорення народні депутати наголошували на необхідності чіткого визначення критеріїв і підстав для зміни міри покарання засудженим до довічного позбавлення волі. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду проєкту Закону № 4048 у першому читанні прийняти його за основу”, — додали у повідомленні.

Нагадаємо, до рівненського міського суду скеровано обвинувальний акт стосовно 38-річного жителя Маріуполя, який у 2016 році будучи завербований представниками ФСБ Росії вбив військовослужбовця ЗСУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.