Завербований Росією найманець може отримати довічне за вбивство військового ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. До рівненського міського суду скеровано обвинувальний акт стосовно 38-річного жителя Маріуполя, який у 2016 році будучи завербований представниками ФСБ Росії вбив військовослужбовця ЗСУ. Йому загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Рівненської обласної прокуратури.
“... до Рівненського міського суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 38-річного жителя міста Маріуполь, якому інкримінують умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне поводження зі зброєю ( п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 ККУ)”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що обвинувачений зі спільником, будучи завербованими представниками ФСБ Російської Федерації, у 2016 році отримали завдання за грошову винагороду вбити колишнього військовослужбовця ЗСУ, 37-річного рівнянина. Кілька місяців чоловіки узгоджували злочинний план, придбали, перевезли та зберігали зброю, стежили за жертвою, орендували квартиру в тому ж під’їзді, де жив загиблий і 16 вересня 2016 здійснили вбивство. У чоловіка здійснили 8 пострілів, після чого вдарили пістолетом кілька разів по голові. Зброю із глушником та вісім гільз виявили біля вбитого.
“Після вбивства чоловіки втекли з України до Росії, де отримали за виконане замовлення 2000 доларів США та 300 000 рублів РФ. У червні 2019 року обвинуваченого затримано на території Російської Федерації, і наприкінці серпня цього року його передали правоохоронцям Рівненщини. Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У кримінальному провадженні потерпілою також заявлено цивільний позов на суму 1 000 000 грн”, — додали в прокуратурі.
Нагадаємо, у Станиці Луганській сталося вбивство 21-річного військовослужбовця, яке спочатку намагалися видати за самогубство.