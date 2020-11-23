Завербований Росією найманець може отримати довічне за вбивство військового ЗСУ

“... до Рівненського міського суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 38-річного жителя міста Маріуполь, якому інкримінують умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне поводження зі зброєю ( п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 ККУ)”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що обвинувачений зі спільником, будучи завербованими представниками ФСБ Російської Федерації, у 2016 році отримали завдання за грошову винагороду вбити колишнього військовослужбовця ЗСУ, 37-річного рівнянина. Кілька місяців чоловіки узгоджували злочинний план, придбали, перевезли та зберігали зброю, стежили за жертвою, орендували квартиру в тому ж під’їзді, де жив загиблий і 16 вересня 2016 здійснили вбивство. У чоловіка здійснили 8 пострілів, після чого вдарили пістолетом кілька разів по голові. Зброю із глушником та вісім гільз виявили біля вбитого.

“Після вбивства чоловіки втекли з України до Росії, де отримали за виконане замовлення 2000 доларів США та 300 000 рублів РФ. У червні 2019 року обвинуваченого затримано на території Російської Федерації, і наприкінці серпня цього року його передали правоохоронцям Рівненщини. Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У кримінальному провадженні потерпілою також заявлено цивільний позов на суму 1 000 000 грн”, — додали в прокуратурі.

Нагадаємо, у Станиці Луганській сталося вбивство 21-річного військовослужбовця, яке спочатку намагалися видати за самогубство.