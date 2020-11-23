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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 40757 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 61064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 73838 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 86948 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112059 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113929 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Завербованный Россией наемник может получить пожизненное за убийство военного ВСУ

Завербованный Россией наемник может получить пожизненное за убийство военного ВСУ

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Ровенский городской суд направлено обвинительное заключение в отношении 38-летнего жителя Мариуполя, который в 2016 году будучи завербованным представителями ФСБ России убил военнослужащего ВСУ. Ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ровенской областной прокуратуры.

"... в Ровенский городской суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 38-летнего жителя города Мариуполь, которому инкриминируют умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, по заказу, по предварительному сговору группой лиц, а также незаконное обращение с оружием (п.п. . 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК)", - говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемый с сообщником, будучи завербованными представителями ФСБ Российской Федерации, в 2016 году получили задание за денежное вознаграждение убить бывшего военнослужащего ВСУ, 37-летнего жителя Ровно. Несколько месяцев мужчины согласовывали преступный план, приобрели, перевезли и хранили оружие, следили за жертвой, арендовали квартиру в том же подъезде, где жил погибший и 16 сентября 2016 года совершили убийство. В мужчину совершили 8 выстрелов, после чего ударили пистолетом несколько раз по голове. Оружие с глушителем и восемь гильз обнаружили возле убитого.

"После убийства мужчины сбежали из Украины в Россию, где получили за выполненный заказ 2000 долларов и 300 тыс. рублей РФ. В июне 2019 года обвиняемого задержано на территории Российской Федерации, и в конце августа этого года его передали правоохранителям Ровенской области. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В уголовном производстве потерпевшей также заявлен гражданский иск на сумму 1 000 000 грн", - добавили в прокуратуре.

Напомним, в Станице Луганской произошло убийство 21-летнего военнослужащего, которое сначала пытались выдать за самоубийство.

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