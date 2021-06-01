В Раде хотят увидеть решение АМКУ по Кауфману и его сигаретной монополии в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Фирма одесского бизнесмена Бориса Кауфмана "Тедис Украина" контролирует до 90% оптовой дистрибуции табачных изделий. АМКУ принял несколько решений по монополии Кауфмана, но показывать народным депутатам их отказывается. Об этом УНН заявил народный депутат Александр Качура.
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"Не предоставляется информация народным депутатам Антимонопольным комитетом, в части по тому, когда признавалось незаконным сговор "Тедис Украина" с несколькими производителями монополистами Украины табачных изделий", - пояснил нардеп.
Детали
Качура добавляет, что в ответ приходят только отписки, хотя факт наличия этой самой монополии на рынке оптовой дистрибуции сигарет был установлен самим АМКУ в 2016 году.
"АМКУ тогда выдал компании рекомендации и выписал штраф 432 млн грн. Штраф "Тедис" полностью выплатил только в 2020 году, но рекомендаций АМКУ не выполнил до сих пор. Соответственно 17 марта 2021 года за невыполнение рекомендаций был оштрафован еще раз по этому же делу - на 274,2 млн грн. Именно этот документ полностью я и просил мне предоставить. То, что "Тедис Украина" является монополией - это общеизвестный установленный антикоррупционными организациями факт", - заявил Качура.
Дополнение
Одесские СМИ утверждают, что Кауфман "спонсирует" мэра Одессы Геннадия Труханова.