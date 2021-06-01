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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Раді хочуть побачити рішення АМКУ по Кауфману і його сигаретної монополії в Україні

Київ • УНН

 • 21804 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Фірма одеського бізнесмена Бориса Кауфмана "Тедіс Україна" контролює до 90% оптової дистрибуції тютюнових виробів. АМКУ прийняв кілька рішень по монополії Кауфмана, але показувати народним депутатам їх відмовляється. Про це УНН заявив народний депутат Олександр Качура.

У Раді хочуть побачити рішення АМКУ по Кауфману і його сигаретної монополії в Україні

Цитата:

"Не надається інформація народним депутатам Антимонопольним комітетом, в частині щодо того, коли визнавалася незаконною змова "Тедіс Україна" з декількома виробниками монополістами України тютюнових виробів", - пояснив нардеп.

Деталі

Качура додає, що у відповідь приходять лише відписки, хоча факт наявності цієї самої монополії на ринку оптової дистрибуції сигарет був встановлений самим АМКУ в 2016 році.

"АМКУ тоді видав компанії рекомендації та виписав штраф 432 млн грн. Штраф "Тедіс" повністю виплатив тільки в 2020 році, але рекомендацій АМКУ не виконав до сих пір. Відповідно 17 березня 2021 року за невиконання рекомендацій був оштрафований ще раз у цій же справі - на 274,2 млн грн. Саме цей документ повністю я і просив мені надати. Те, що "Тедіс Україна" є монополією - це загальновідомий встановлений антикорупційними організаціями факт", - заявив Качура.

Доповнення

Одеські ЗМІ стверджують, що Кауфман "спонсорує" мера Одеси Геннадія Труханова. 

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