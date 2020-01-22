В Раде готовят краткосрочный и перспективный планы работы парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Верховной Раде Украины готовят краткосрочный план на год и перспективный план работы парламента, что передадут на утверждение комитета ВР по вопросам правовой политики 31 января. Об этом заявил сегодня журналистам под стенами Рады первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.
"Мы должны готовить концепцию нормативно-правовых актов. Мы должны проводить время в дискуссиях, общении и всем остальном. Поэтому, сейчас идет большая работа по подготовке этого плана. 31 января, кажется, этот план будет передан в комитет правовой политики, который должен утвердить как краткосрочный план на год, так и план перспективный, что мы должны понимать", - отметил Стефанчук.
По его словам, работа Рады не должна происходить в спонтанном режиме, и украинцы должны понимать, над чем работает ВРУ.
"Мы будем переходить к системе планирования, отчетности и, что самое важное, мониторинга законодательства", - отметил Стефанчук.
Напомним, парламентарии приняли в целом проект постановления о календарном плане проведения третьей сессии ВРУ девятого созыва.