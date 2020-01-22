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У Раді готують короткостроковий і перспективний плани роботи парламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. У Верховній Раді України готують короткостроковий план на рік і перспективний план роботи парламенту, що передадуть на затвердження комітету ВР з питань правової політики 31 січня. Про це заявив сьогодні журналістам під стінами Ради перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.

У Раді готують короткостроковий і перспективний плани роботи парламенту

"Ми повинні готувати концепцію нормативно-правових актів. Ми повинні проводити час в дискусіях, спілкуванні і всьому іншому. Тому, зараз іде велика робота щодо підготовки цього плану. 31 січня, здається, цей план буде переданий у комітет правової політики, який має затвердити як короткостроковий план на рік, так і план перспективний, що ми маємо розуміти", - зазначив Стефанчук.

За його словами, робота Ради не повинна відбуватися у спонтанному режимі, і українці повинні розуміти, над чим працює ВРУ.

"Ми будемо переходити до системи планування, звітності і, що саме важливе, моніторингу законодавства", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили в цілому проект постанови про календарний план проведення третьої сесії ВРУ дев’ятого скликання.

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