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В Раде 12 декабря будет дополнительное пленарное заседание

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины 12 декабря состоится дополнительное пленарное заседание, на котором планируют рассмотреть законопроект относительно Избирательного кодекса, внесенный в ВРУ с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в кулуарах Рады сообщил глава партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"На комитете мы рассматривали дополнительные предложения из Офиса Президента (говорит о законопроекте о Избирательного кодекса - ред.), которые поступали. Решили взять еще паузу на неделю, до следующего четверга. Следующий четверг, скорее всего, будет пленарным. Вчера регламентный комитет внес такое постановление", - отметил Корниенко.

Добавим, согласно повестке дня ВРУ, неделя с 9 по 13 декабря был выделена для работы нардепов в комитетах, комиссиях и фракциях.

Напомним, Верховная Рада Украины на пленарном заседании отложила рассмотрение законопроекта об Избирательном кодексе, внесенном в ВРУ с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее УНН сообщал, в Верховной Раде Украины хотят добавить количество пленарных заседаний, выделив под них несколько дней из недели, посвященной заседанию комитетов.

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