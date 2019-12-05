У Раді 12 грудня буде додаткове пленарне засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Верховній Раді України 12 грудня відбудеться додаткове пленарне засідання, на якому планують розглянути законопроект щодо Виборчого кодексу, внесений до ВРУ з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського. Про це в кулуарах Ради повідомив голова партії "Слуга народу" і перший заступник фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
"На комітеті ми розглядали додаткові пропозиції з Офісу Президента (говорить про законопроект щодо Виборчого кодексу – ред.), які надходили. Вирішили взяти ще паузу на тиждень, до наступного четверга. Наступний четвер, скоріш за все, буде пленарним. Вчора регламентний комітет вніс таку постанову", - зазначив Корнієнко.
Додамо, відповідно до порядку денного ВРУ, тиждень з 9 по 13 грудня був виділений для роботи нардепів в комітетах, комісіях і фракціях.
Нагадаємо, Верховна Рада України на пленарному засіданні відклала розгляд законопроекту про Виборчий кодекс, внесений до ВРУ з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.
Раніше УНН повідомляв, у Верховній раді України хочуть додати кількість пленарних засідань, виділивши під них кілька днів із тижня, присвяченого засіданням комітетів.