У Путина и Порошенко не было возможности пересечься в Париже - Кремль

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107105 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114166 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152036 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146002 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137230 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128561 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172384 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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У Путина и Порошенко не было возможности пересечься в Париже - Кремль

У Путина и Порошенко не было возможности пересечься в Париже - Кремль

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин не имел возможности поговорить с Президентом Украины Петром Порошенко во время мемориальных мероприятий в честь векового юбилея окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Насколько мне известно, не было (возможности общения российского и украинского президентов - ред.). Насколько мне известно, они не пересеклись", - сказал Песков.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин посетили Париж 11 ноября для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 100-й годовщины окончания Первой мировой войны. Отметим, что на праздничных мероприятиях побывало около 70 международных лидеров.

Эксперты отмечали, что личной встречи лидеров Украины и РФ ожидать не следует.

Напомним, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины. Однако Президента Украины там не упомянули. В Кремле заявили, что обычно президентов не включают в список санкций, и внесение Президента Украины Петра Порошенко в санкционные списки РФ было бы "шагом, что выходит за пределы".

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