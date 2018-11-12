У Путина и Порошенко не было возможности пересечься в Париже - Кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин не имел возможности поговорить с Президентом Украины Петром Порошенко во время мемориальных мероприятий в честь векового юбилея окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Насколько мне известно, не было (возможности общения российского и украинского президентов - ред.). Насколько мне известно, они не пересеклись", - сказал Песков.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин посетили Париж 11 ноября для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 100-й годовщины окончания Первой мировой войны. Отметим, что на праздничных мероприятиях побывало около 70 международных лидеров.
Эксперты отмечали, что личной встречи лидеров Украины и РФ ожидать не следует.
Напомним, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины. Однако Президента Украины там не упомянули. В Кремле заявили, что обычно президентов не включают в список санкций, и внесение Президента Украины Петра Порошенко в санкционные списки РФ было бы "шагом, что выходит за пределы".