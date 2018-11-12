У Путіна і Порошенка не було можливості перетнутись у Парижі - Кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін не мав можливості поговорити з Президентом України Петром Порошенко під час меморіальних заходів в честь вікового ювілею закінчення Першої світової війни в Парижі 11 листопада. Про це повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Наскільки мені відомо, не було (можливості спілкування російського та українського президентів - ред.). Наскільки мені відомо, вони не перетнулися", - сказав Пєсков.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін відвідали Париж 11 листопада для участі у заходах, присвячених святкуванню 100-ї річниці закінчення Першої світової війни. Відзначимо, що на святкових заходах побувало близько 70 міжнародних лідерів.
Експерти зазначали, що особистої зустрічі лідерів України та РФ очікувати не слід.
Нагадаємо, 22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України. Проте Президента України там не згадали. У Кремлі заявили, що зазвичай президентів не включають до списку санкцій, і внесення Президента України Петра Порошенка в санкційні списки РФ було б "кроком, що виходить за межі".