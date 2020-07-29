В ПЦУ выступили за необходимость введения обязательно ИФА-тестирования для священнослужителей

По его словам, он лично сдает ИФА-тест на “ковид” каждые две недели.

“Лично я каждые 14 дней прохожу ИФА-тестирования, стараюсь это делать раз в 14 дней, чтобы обезопасить себя и людей, которые со мной общаются. Потому что дома я сидеть не могу, я должен выполнять свои функциональные обязанности, не подвергая себя и людей, которые меня окружают, которые ко мне приходят опасности.

Думаю, что все зависит от совестливости священника”, — отметил Драбинко.

По его словам, Минздраву стоило бы обязать ту категорию граждан, которая находится в постоянном контакте с людьми, проходить регулярный ИФА-скрининг. В частности, речь и о священнослужителях.

“Было бы хорошо, если бы Минздрав для людей, занимающихся публичной деятельностью, в том числе, священнослужителей, ввел обязательным такое тестирование, и чтобы оно было регулярным.

Если это человек, который имеет постоянные контакты с другими людьми, чтобы обезопасить себя и других, чтобы это было обязательно. Это было бы целесообразно”, — отметил священнослужитель.

Как писал УНН, большинство священников проходят тестирование на “ковид” по желанию, и стараются делать это регулярно.

Медицинские капелланы, как рассказал митрофорный протоиерей Олекса Петрив, проходят ИФА-тестирование на коронавирус в обязательном порядке. На эти цели нашли финансирование.

В целом, по словам ведущего эпидемиолога Михаила Фаворова, священнослужители относятся к группе риска заражения “ковид”, так же как и медики, как и полицейские, и тому подобное.

Вместе с тем, депутаты хотят усилить ответственность за игнорирование приказа Минздрава о тестирование врачей, полицейских и пограничников на COVID-19.

Ведь процент тестирования указанных групп граждан по Украине и до сих пор остается крайне низким.

Так, например, в Ивано-Франковской ИФА-тестированием на COVID-19 охватили всего 16% медиков, в Киевской области — 10%, в Луганской — 4%.