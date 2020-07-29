У ПЦУ виступили за необхідність введення обовязково ІФА-тестування для священнослужителів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Митрополиит Александр (Драбинко) — єпископ Православной церкви Украины, митрополит Переяславський и Вишневьский у коментарі УНН розповів як часто перевіряється на коронавірус та пояснив важливість регулярного тестування га COVID-19.

За його словами, він особисто здає ІФА-тест на “ковід” кожні два тижні.

“Особисто я кожні 14 днів проходжу ІФА-тестування, стараюся це робити раз в 14 днів, щоб убезпечити себе і людей, які зі мною спілкуються. Тому що дома я сидіти не можу, я мушу виконувати свої функціональні обов’язки, не наражаючи себе та людей які мене оточують, які до мене приходять на небезпеку.

Думаю, що все залежить від совісності священика”, — зазначив Драбинко.

За його словами, МОЗ варто би було зобов’язати ту категорію громадян, яка перебуває у постійному контакті з людьми, проходити регулярний ІФА-скринінг. Зокрема, мова і про священнослужителів.

“Було б добре, якби МОЗ для людей, котрі займаються публічною діяльністю, в тому числі, священнослужителів, ввело обов’язковим таке тестування, і щоб воно було регулярним.

Якщо це людина, яка має постійні контакти з іншими людьми, аби убезпечити себе і іншим, щоб це було обов’язково. Це було б доцільно”, — зауважив священнослужитель.

Як писав УНН, більшість священиків проходять тестування на “ковід” за бажанням, та намагаються робити це регулярно.

Медичні капелани, як розповів митрофорний протоієрей Олекса Петрів, проходять ІФА-тестування на коронавірус в обов’язковому порядку. На ці потреби віднайшли фінансування.

Загалом, за словами провідного епідеміолога Михайла Фаворова, священнослужителі відносяться до групи ризику зараження “ковід”, так само як і медики, як і поліцейські, тощо.

Разом із тим, депутати хочуть посилити відповідальність за ігнорування наказу МОЗ про тестування лікарів, поліцейських і прикордонників на COVID-19.

Адже відсоток тестування вказаних груп громадян по Україні й досі залишається вкрай низьким.

Так, наприклад, на Івано-Франківщині ІФА-тестуванням на COVID-19 охопили всього 16% медиків, на Київщині — 10%, на Луганщині — 4%.

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