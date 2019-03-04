В ПЦУ создали управление Переяславско-Вишневской епархии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Во время заседания Священного Синода Православной церкви Украины было принято решение создать Управление Переяславско-Вишневской епархии Украинской Православной Церкви с нескольких приходов, которые вышли из подчинения Московского Патриархата. Об этом передает УНН со ссылкой на Журнал №16 заседания Священного Синода.
"Постановили: как исключение, для приходов, которые из состава Киевской, Белоцерковской, Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским Патриархатом) добровольно хотят присоединиться к Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) образовать Управление Переяславско-Вишневской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) в форме религиозной организации (управления), утвердить ее Устав и уполномочить митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко Александра Николаевича) на проведение всех необходимых регистрационных действий", - говорится в решении Синода.
При этом, Синод принял решение назначить митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко) епархиальным архиереем (руководителем Управления Переяславско-Вишневской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины).
Напомним, по состоянию на 1 марта в Православной церкви Украины перешло 402 приходские храма и два кафедральные собора УПЦ МП.