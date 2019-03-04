У ПЦУ створили управління Переяславсько-Вишневської єпархії

"Ухвалили: як виключення, для парафій, які зі складу Київської, Білоцерківської, Бориспільської єпархій Української Православної Церкви (в єдності з Московським Патріархатом) добровільно бажають приєднатися до Української Православної Церкви (Православної Церкви України) утворити Управління Переяславсько-Вишневської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) у формі релігійної організації (управління), затвердити її Статут та уповноважити митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка Олександра Миколайовича) на проведення всіх необхідних реєстраційних дій", - йдеться у рішенні Синоду.

При цьому, Синод ухвалив рішення призначити митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка) єпархіальним архієреєм (керівником Управління Переяславсько-Вишневської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України).

Нагадаємо, станом на 1 березня до Православної церкви України перейшло 402 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП.