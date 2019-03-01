В ПЦУ не хотят предоставлять церковные услуги онлайн из-за консерватизма - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Православная церковь Украины (ПЦУ) не хочет работать над созданием церковных услуг онлайн из-за консерватизма и закрытости священнослужителей. Такое мнение высказал религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.
"Развитие технологических навыков больше касается молодежи, которая к церкви, к религии относится с меньшим энтузиазмом, чем старшее поколение, а старшее поколение не всегда имеет навыки владения даже социальными сетями, не говоря уже о мобильном банкинге. С другой стороны, в вопросах, что касаются религиозности, духовности, люди довольно консервативны и вряд ли они будут приветствовать такие решения. Да и сами церковные мужи - митрополиты, епископы, священники - люди среднего возраста, поэтому тоже вряд ли будут поддерживать эту идею", - отметил религиовед.
При этом он добавил, что предоставление религиозных услуг онлайн связано с прохождением через электронные средства платежа, которые являются прозрачными и открытыми, к чему не привыкли украинские церковные деятели, привыкшие исключительно к "кэшу".
Также, по мнению Горевого, в украинской церкви не привыкли инвестировать в какие-то долгосрочные проекты - включая образовательные, научные и тому подобное.
"Сейчас в ПЦУ идет процесс признания другими церквями, и мы не видим активной работы церковных научных учреждений - семинарий, академий, которые бы там формировали месседжи, делали определенные исторические исследования, что крайне необходимо самой церкви", - добавил эксперт.
Напомним, на сегодня в Православную церковь Украины перешло 402 приходские храмы и два кафедральные соборы УПЦ МП.
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Москва противодействует признанию ПЦУ поместными церквями на международном уровне.