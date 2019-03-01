У ПЦУ не хочуть надавати церковні послуги онлайн через консерватизм - експерт

"Розвиток технологічних навичок більше стосується молоді, яка до церкви, до релігії ставиться з меншим ентузіазмом, ніж старше покоління, а старше покоління не завжди має навички володіння навіть соціальними мережами, не кажучи вже про мобільний банкінг. З іншого боку, в питаннях, що стосуються релігійності, духовності, люди доволі консервативні і навряд чи вони будуть вітати такі рішення. Та й самі церковні мужі – митрополити, єпископи, священики – люди від середнього віку, тому теж навряд чи будуть підтримувати цю ідею", - зазначив релігієзнавець.

При цьому він додав, що надання релігійних послуг онлайн пов’язано із проходженням через електронні засоби платежу, які є прозорими і відкритими, до чого не звикли українські церковні діячі, звиклі виключно до "кешу".

Також, на думку Горєвого, в український церкві не звикли інвестувати в якісь довготермінові проекти – включно із освітніми, науковими тощо.

"Зараз в ПЦУ йде процес визнання іншими церквами, і ми не бачимо активної роботи церковних наукових установ – семінарій, академій, які б там формували меседжі, робили певні історичні дослідження, що конче необхідно самій церкві", - додав експерт.

Нагадаємо, станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 402 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що Москва протидіє визнанню ПЦУ помісними церквами на міжнародному рівні.