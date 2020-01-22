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В ПХГ Украины осталось 17,5 млрд куб. м газа

Киев • УНН

 • 11218 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 января уменьшился до 17,554 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

В ПХГ Украины осталось 17,5 млрд куб. м газа

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время, 20 января из ПХГ Украины отобрано 64,61 млн куб. м.

При этом в данных за 20 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 11,69 млн куб. м, из Польши - 679 тыс. куб. м, данных о поступлении газа из Венгрии нет.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018-го цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. С нового года для потребителей будут действовать две цены на газ от Нафтогаза - квартальная и ежемесячная.

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