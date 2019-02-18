В ПХГ Украины осталось 10,3 млрд куб. м газа

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57926 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 77931 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129490 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129642 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129391 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124889 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160297 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117810 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В ПХГ Украины осталось 10,3 млрд куб. м газа

В ПХГ Украины осталось 10,3 млрд куб. м газа

Киев  •  УНН

 • 6282 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 февраля уменьшился до 10,309 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 43,95 млн куб. м газа.

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При этом в данных за 16 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 18,09 млн куб. м, из Венгрии - 2,98 млн куб. м, из Польши - 3,46 млн куб. м газа.

Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 33%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цены на газ для населения выросли на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. В Минсоцполитики допускают очередное повышение цены на газ с 1 мая.

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