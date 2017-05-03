В продаже появились комплексные билеты на все шоу Евровидения-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня в продаже появились комплексные билеты, а именно - фан-пакеты на финал Евровидения-2017 в фан-зону и в Golden Circle - ближайшие места к сцене песенного конкурса, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Евровидения-2017.
Как сообщается, что в фан-пакет будут включены билеты на все три эфирные шоу: полуфиналы Евровидения-2017, которые состоятся 9 и 11 мая, и финал 13 мая.
Также отдельно в продаже появятся билеты в секторы на финал.
Отмечается, что партия билетов в фан-зону, которая поступила в продажу в конце апреля, была реализована буквально за несколько часов. Поэтому для тех, кто не успел приобрести себе билет на шоу и репетиции Евровидения-2017, появится новая возможность приобрести их с 15:00 3 мая сразу фан-пакетом "Fan Zone for 3 live shows" или "Golden circle for 3 live shows".
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Также в продаже будут билеты на места для людей с инвалидностью - всего 54 места в двух секторах.