У продажу з’явилися комплексні квитки на всі шоу Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні у продажу з’явилися комплексні квитки, а саме – фан-пакети на фінал Євробачення-2017 у фан-зону та у Golden Circle – найближчі місця до сцени пісенного конкурсу, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Євробачення-2017.
Як повідомляється, що у фан-пакет буде включено квитки на всі три ефірні шоу: півфінали Євробачення-2017, які відбудуться 9 і 11 травня, та фінал 13 травня.
Також окремо у продажу з’являться квитки в сектори на фінал.
Зазначається, що партія квитків до фан-зони, яка поступила у продаж наприкінці квітня, була реалізована буквально за кілька годин. Тому для тих, хто не встиг придбати собі квиток на шоу та репетиції Євробачення-2017, з’явиться нова можливість придбати їх з 15:00 3 травня одразу фан-пакетом “Fan Zone for 3 live shows” або “Golden circle for 3 live shows”.
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Також у продажу будуть квитки на місця для людей з інвалідністю — всього 54 місця у двох секторах.