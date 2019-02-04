В пробном ВНО примут участие почти 168 тысяч участников
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Украине завершилась регистрация для участия в пробном ВНО. В этом году в тестировании примут участие 167 803 человека. Это на 12 225 человек больше по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.
"По данным региональных центров оценивания качества образования, по состоянию на 1 февраля 2019 процесс регистрации завершили (осуществили оплату услуг по проведению пробного внешнего независимого оценивания - ред.) 167 803 лица, заказав 276 451 тестирования", - говорится в сообщении.
Так, для сдачи теста по украинскому языку и литературе подано 146 164 заявки, математики - 45 055, английского языка - 33 886, истории Украины - 33 438.
Наибольшее количество регистрационных карточек заполнено лицами, проживающими во Львовской (24022), Днепропетровской (22590) областях и городе Киев (22175).
"Большинство лиц (108648) изъявили желание сдавать тестирование по двум предметам", - добавили в центре.
Как сообщал УНН, регистрация на пробное ВНО началась в Украине 8 января.
Напомним, жителям временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма упростили условия участия в ВНО.