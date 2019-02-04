У пробному ЗНО візьмуть участь майже 168 тисяч учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. В Україні завершилася реєстрація для участі в пробному ЗНО. Цьогоріч у тестуванні візьмуть участь 167 803 особи. Це на 12 225 осіб більше у порівнянні з 2018 роком. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти.
"За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 1 лютого 2019 року процес реєстрації завершили (здійснили оплату послуг із проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання - ред.) 167 803 особи, замовивши 276 451 тестувань", - йдеться у повідомленні.
Так, для складання тесту з української мови і літератури подано 146 164 заявки, математики – 45 055, англійської мови – 33 886, історії України – 33 438.
Найбільшу кількість реєстраційних карток заповнено особами, які проживають у Львівській (24 022), Дніпропетровській (22 590) областях і м. Києві (22 175).
"Більшість осіб (108 648) виявили бажання складати тестування з двох предметів", - додали у центрі.
Як повідомляв УНН, реєстрація на пробне ЗНО розпочалася в Україні 8 січня.
Нагадаємо, жителям тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму спростили умови участі у ЗНО.