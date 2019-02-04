У пробному ЗНО візьмуть участь майже 168 тисяч учасників

КИЇВ. 4 лютого. УНН. В Україні завершилася реєстрація для участі в пробному ЗНО. Цьогоріч у тестуванні візьмуть участь 167 803 особи. Це на 12 225 осіб більше у порівнянні з 2018 роком. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти.