В приоритетах Рады сегодня переименование городов, а не вопрос здоровья молодежи - депутат

КИЕВ. 15 мая. УНН. В конце прошлого года в ВРУ был зарегистрирован законопроект №9065, который предусматривает ряд ограничений на продажу алкоголя и сигарет детям и подросткам. Документ направлен на усиление ответственности продавцов такой продукции и защиту детского здоровья. Вместе с тем, депутаты не спешат его рассматривать по существу, потому что заняты переименованием городов или перераспределением сфер влияния. Об этом в комментарии УНН рассказал один из соавторов проекта закона Денис Силантьев.