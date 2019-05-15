В приоритетах Рады сегодня переименование городов, а не вопрос здоровья молодежи - депутат

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КИЕВ. 15 мая. УНН. В конце прошлого года в ВРУ был зарегистрирован законопроект №9065, который предусматривает ряд ограничений на продажу алкоголя и сигарет детям и подросткам. Документ направлен на усиление ответственности продавцов такой продукции и защиту детского здоровья. Вместе с тем, депутаты не спешат его рассматривать по существу, потому что заняты переименованием городов или перераспределением сфер влияния. Об этом в комментарии УНН рассказал один из соавторов проекта закона Денис Силантьев.

По его словам, спрогнозировать, когда сессионный зал приступит к рассмотрению документа №9065, сейчас трудно.

"Если честно, я даже не скажу, когда законопроект №9065 будет вынесен в сессионный зал. Сегодня, к сожалению, очень часто происходит так, что законопроекты, необходимые для здоровья нации, которые важны для здоровья молодежи, нашего будущего поколения для экономики государства, для безопасности - они отходят на второй ряд. А в первую очередь рассматривают законопроекты о переименовании городов, или о перераспределении потоков или сфер влияния. Поэтому я, к сожалению, не могу сказать, когда мы его рассмотрим", - отметил политик.

Силантьев добавил, что главе ВРУ постоянно напоминают об этом законопроекте, однако своей очереди ожидают еще тысячи законодательных инициатив.

"И каждый в такой ситуации борется, чтобы именно его законопроект вынесли на голосование, но не всегда получается", - сказал депутат.

Напомним, законопроект №9065 предусматривает стократное увеличение штрафов за продажу табака и алкоголя несовершеннолетним и введение уголовной ответственности за вовлечение малолетних в пьянство.

Также документом предлагается ввести запрет на продажу табака и алкоголя в торговых точках менее 40 кв. м, если они расположены ближе, чем 200 метров до школьных дворов.

Инициатором законопроекта выступил нардеп от БПП Андрей Павелко. Среди соавторов инициативы такие депутаты, как Сергей Березенко, Артур Палатный, Владимир Шкварилюк, Василий Амельченко, Ярослав Маркевич и Денис Силантьев.

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