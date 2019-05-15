У пріоритетах Ради сьогодні перейменування міст, а не питання здоров'я молоді - депутат

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Наприкінці минулого року у ВРУ був зареєстрований законопроект №9065, який передбачає низку обмежень на продаж алкоголю та цигарок дітям і підліткам. Документ спрямований на посилення відповідальності продавців такої продукції та на захист дитячого здоров’я. Разом з тим, депутати не поспішають його розглядати по суті, бо зайняті перейменуванням міст чи перерозподілом сфер впливу. Про це у коментарі УНН розповів один зі співавторів проекту закону Денис Силантьєв.

За його словами, спрогнозувати, коли сесійна зала приступить до розгляду документу №9065, нині важко.

"Якщо чесно, я навіть не скажу, коли законопроект №9065 буде винесений до сесійної зали. Сьогодні, на жаль, дуже часто відбувається так, що законопроекти, потрібні для здоров'я нації, які важливі для здоров'я молоді, нашого майбутнього покоління, для економіки держави, для безпеки - вони відходять на другий ряд. А в першу чергу розглядають законопроекти про перейменування міст, або про перерозподіл потоків чи сфер впливу. Тому я, на жаль, не можу сказати, коли ми його розглянемо", - зазначив політик.

Силантьєв додав, що голові ВРУ постійно нагадують про цей законопроект, проте своєї черги очікують ще тисячі законодавчих ініціатив.

"І кожен у такій ситуації бореться, щоб саме його законопроект винесли на голосування, але ж не завжди виходить", - сказав депутат.

Нагадаємо, законопроект №9065 передбачає стократне збільшення штрафів за продаж тютюну та алкоголю неповнолітнім та запровадження кримінальної відповідальності за втягнення малолітніх у п’янство.

Також документом пропонується ввести заборону на продаж тютюну та алкоголю у торгових точках менше ніж 40 кв. м, якщо вони розташовані ближче, ніж 200 метрів до шкільних подвір’їв.

Ініціатором законопроекту виступив нардеп від БПП Андрій Павелко. Серед співавторів ініціативи такі депутати, як Сергій Березенко, Артур Палатний, Володимир Шкварилюк, Василь Амельченко, Ярослав Маркевич та Денис Силантьєв.

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