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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В помещение патрульной полиции Ровно стреляли из гранатомета

В помещение патрульной полиции Ровно стреляли из гранатомета

Киев • УНН

 • 12199 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 20 марта. УНН. С противотанкового гранатомета в три ночи выстрелили в помещении патрульной полиции Ровно на улице Степана Бандеры. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

По данным правоохранителей, повреждена стена одного из гаражных помещений. Никто не пострадал.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22. Помещение поврежденного гаражного бокса было переоборудовано под тренажерный зал, во время взрыва там никого не было.

Правоохранители квалифицировали этот факт как хулиганство.

В Ровенской области введен план "Перехват" и усилены меры по обеспечению общественной безопасности и порядка.

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