В помещение патрульной полиции Ровно стреляли из гранатомета

По данным правоохранителей, повреждена стена одного из гаражных помещений. Никто не пострадал.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22. Помещение поврежденного гаражного бокса было переоборудовано под тренажерный зал, во время взрыва там никого не было.

Правоохранители квалифицировали этот факт как хулиганство.

В Ровенской области введен план "Перехват" и усилены меры по обеспечению общественной безопасности и порядка.