В помещение патрульной полиции Ровно стреляли из гранатомета
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 20 марта. УНН. С противотанкового гранатомета в три ночи выстрелили в помещении патрульной полиции Ровно на улице Степана Бандеры. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
По данным правоохранителей, повреждена стена одного из гаражных помещений. Никто не пострадал.
При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22. Помещение поврежденного гаражного бокса было переоборудовано под тренажерный зал, во время взрыва там никого не было.
Правоохранители квалифицировали этот факт как хулиганство.
В Ровенской области введен план "Перехват" и усилены меры по обеспечению общественной безопасности и порядка.