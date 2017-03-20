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У приміщення патрульної поліції Рівного стріляли з гранатомета

У приміщення патрульної поліції Рівного стріляли з гранатомета

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 20 березня. УНН. З протитанкового гранатомета о третій ночі вистрелити в приміщення патрульної поліції Рівного на вулиці Степана Бандери. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

За даними правоохоронців, пошкоджено стіну одного з гаражних приміщень. Ніхто не постраждав.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили тубус від РПГ-22. Приміщення пошкодженого гаражного боксу було переобладнане під тренажерний зал, під час вибуху там нікого не було.

Правоохоронці кваліфікували цей факт як хуліганство.

У Рівненській області введено план "Перехоплення" та посилено заходи із забезпечення публічної безпеки та порядку.

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