У приміщення патрульної поліції Рівного стріляли з гранатомета
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 20 березня. УНН. З протитанкового гранатомета о третій ночі вистрелити в приміщення патрульної поліції Рівного на вулиці Степана Бандери. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
За даними правоохоронців, пошкоджено стіну одного з гаражних приміщень. Ніхто не постраждав.
Під час огляду місця події правоохоронці виявили тубус від РПГ-22. Приміщення пошкодженого гаражного боксу було переобладнане під тренажерний зал, під час вибуху там нікого не було.
Правоохоронці кваліфікували цей факт як хуліганство.
У Рівненській області введено план "Перехоплення" та посилено заходи із забезпечення публічної безпеки та порядку.