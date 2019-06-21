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У Президента рассказали, что предусматривает законопроект о "кнопкодавстве"

Киев • УНН

 • 10000 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины". Он предусматривает уголовную ответственность для парламентариев за так называемое кнопкодавство. Проект закона имеет статус неотложного, передает УНН со ссылкой на сообщение АП.

У Президента рассказали, что предусматривает законопроект о "кнопкодавстве"

По словам представителя Президента Украины в Верховной Раде Руслана Стефанчука, ранее глава государства подчеркивал, что он не подпишет ни одного законопроекта, который будет принят с нарушением процедуры.

"Чтобы помочь парламенту навести порядок, Президент внес законопроект об уголовной ответственности за неличное голосование", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Он напомнил, что, согласно законодательству Украины, каждый народный депутат обязан голосовать персонально. Невыполнение им этой обязанности или препятствование в исполнении долга (так называемое кнопкодавство) является абсолютно неприемлемым с точки зрения парламентаризма.

"Именно поэтому Президент вышел с инициативой криминализировать неперсонализированное голосование. Он инициирует внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, которые будут предусматривать соответствующую статью. Также Глава государства предложил санкцию в виде в размере от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов", - отметил представитель Президента в парламенте.

Представитель Президента в Верховной Раде также сообщил, что завершается работа над законопроектами об ответственности народных депутатов за прогулы заседаний. Кроме того, рассматривается вопрос введения ответственности для народных избранников, которые голосуют за законопроекты, по которым есть конфликт интересов, о котором они не заявили. Руслан Стефанчук надеется, что эти законопроекты рассмотрит Верховная Рада уже следующего созыва.

Как сообщал УНН, 21 июня Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

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