У Президента подтвердили дату следующих переговоров в ТКГ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Следующая встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 14 мая. Об этом сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в телефонном разговоре с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОП.
По данным пресс-службы, во время разговора Ермак "предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны".
"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", - отметил руководитель Офиса Президента.
Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что следующие заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и ее рабочих групп запланированы на 13-14 мая.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский накануне "перезагрузил" состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.