У Президента підтвердили дату наступних переговорів у ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 14 травня. Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у телефонній розмові з політичними радниками лідерів держав – учасниць Нормандського формату, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОП.
За даними пресслужби, під час розмови Єрмак “запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони”.
“Високий офіційний статус членів делегацій дасть можливість швидше та ефективніше ухвалювати рішення, виконувати їх і бачити, хто їх не виконує”, — зауважив керівник Офісу Президента.
Нагадаємо, раніше в ОБСЄ повідомили, що наступні засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі і її робочих груп заплановані на 13-14 травня.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський напередодні “перезавантажив” склад делегації України для участі у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.